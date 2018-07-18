Американист: Республиканцы подружат Россию и США

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Проведенный в Америке соцопрос по итогам саммита Россия-США показал, что врага в лице РФ видят 38 процентов американцев.

Врага в лице России видят 38 процентов американцев, которые приняли участие в соцопросе исследовательской службы Ipsos по итогам саммита Россия-США. Примерно такое же количество респондентов видят в Москве противника и только 8 процентов – друга. Также исследование, опубликованное Reuters, показало, что политику президента США Дональда Трампа в отношении РФ не одобряют 55 процентов опрошенных, а поддерживают – 37 процентов. Из них 71 процент – это сторонники Республиканской партии США, а 14 процентов – демократы.

В эфире НСН американист Михаил Таратута связал результаты опросов с антироссийской пропагандой, которая активно ведется последние два года после избрания Трампа президентом Соединенных Штатов, и саммит в Хельсинки только добавил негатива в США.

«Меня не удивляет, что сейчас такое большое количество людей считает Россию противником. Пропаганда была очень серьезная, особенно последние два года. Россия стала фактором внутриполитической борьбы, впервые, кстати, в истории. Стала инструментом внутриполитической борьбы с Трампом его противников. Логика была очень простая – Трамп “сговаривается” c Москвой во время выборов, чтобы та оказала ему поддержку. Москва-враг, противник. Трамп пытается с ней дружить, хочет дружиться с врагом Соединённых Штатов! И чем страшнее Россия, тем опаснее Трамп, которого надо отстранять от власти», - заявил эксперт.

Видеть в лице России врага большинство американцев, по мнению эксперта, перестанет в том случае, если по результатам выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года представители Республиканской партии сохранят большинство мест.

«Меня не удивляет, что именно среди демократов наибольший процент тех, кто считает Россию противником. Власть в Америке распределена между тремя ветвями, и Трамп не всесилен, он не Путин. Он едва ли сам по себе может изменить наши отношения. Хотя по конституции США внешняя политика находится в ведомстве главы государства, но именно на российском направлении Конгресс издал такие законы, которые по существу блокируют возможности маневрирования для Трампа. Прежде всего, это касается санкций. Но, если во время промежуточных выборов республиканцы сохраняет большинство в обеих палатах Конгресса США, и среди тех республиканцев, которые пройдут в Конгресс, будут именно сторонники Трампа, тогда может что-то измениться. Поэтому, нам надо дождаться выборов и посмотреть на результаты. А до выборов, я думаю, ничего не изменится», - считает Таратута.

Отметим, что в соцопросе приняли участие порядка одной тысячи американцев. Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером прошла в Хельсинки 16 июля, отмечает Ura.ru. По итогам Трамп сделал несколько громких заявлений, в частности, отметил, что воспринимает российского президента не как противника, а, скорее, как конкурента и не исключил, что однажды стороны станут союзниками. Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Россия обладает мощной армией, но в экономическом плане гораздо слабее Китая, поэтому употреблять в отношении Москвы термин «противник» неуместно.