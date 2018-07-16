Экс-глава протокола Кремля: Западные лидеры промокли по вине оргкомитета ЧМ-2018

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Владимир Шевченко рассказал НСН о противоположной ситуации, когда стоял под дождём российский президент — правда, по своему желанию.

Завершился ЧМ-2018, и самой обсуждаемой в западной прессе темой прошедшего мундиаля стал зонт Владимира Путина на церемонии награждения победителей. Как отмечает The Sun, огромный зонт, который принесли российскому лидеру на стадион, укрывал только его, в то время как лидеры Франции и Хорватии Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович мокли под ливнем. Позже СМИ отмечали, что под укрытием от дождя Путина поместился и глава FIFA Джанни Инфантино.

Кто виноват, что первые лица Франции и Хорватии вымокли до нитки, НСН рассказал экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко.

«Если был прогноз, изучали, знали, то волонтёры, которые обслуживали эту церемонию, должны были быть готовы к этому. И потом, ну не будет же наша охрана носить восемь зонтов для каждого? Не бывает такого. Это ляпсус, который получился от организаторов, в первую очередь», — заявил Шевченко.

В его практике, однако, были и другие, не менее эксцентричные случаи. Так, Борис Ельцин иногда мог поставить в неловкое положение свою службу протокола, наотрез отказавшись от зонта.

«Мне трудно оценивать, потому что у меня такого не было. У меня был вариант, когда все стоят под зонтом, а Борис Николаевич говорит — я буду без зонта. Ну что в таком случае делать? Может быть, ей [президенту Хорватии] зонт тоже кто-нибудь поднёс, а она сказала “нет”», — предположил собеседник НСН.

Однако даже если оргкомитет чемпионата не озаботился тем, чтобы защитить высоких гостей от непогоды, об этом должны были подумать личные помощники каждого из глав государств, добавил Шевченко.

«У нас стали плохо знать протокол, все знают поверхностно. Это должно было быть предусмотрено со стороны каждого охранника. Что нет охраны у президента, у Макрона и у неё? Они тоже должны были об этом думать», — заключил экс-глава протокола президента СССР и первого президента России.

Добавим, что лидеры Франции и Хорватии хоть и вымокли под дождём, не выглядели от этого несчастными. Они поздравляли игроков своих сборных и друг друга, не обращая внимания на непогоду. Позже им принесли ещё зонты, но, судя по фотографиям, вряд ли кто-то из них обратил на это внимание.