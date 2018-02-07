Американист: Госсекретарь США добавляет позитивную струю в отношения с Россией

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В эфире НСН Сергей Самуйлов отметил, что заявления Рекса Тиллерсона о «российском вмешательстве» в выборы не отразится на отношениях стран.



О намерении России «вмешаться» в выборы в Соединенных Штатах заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Речь идет о предстоящих промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2018 года.



В эфире НСН руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов отметил, что заявление Тиллерсона, скорее всего, предназначено для внутреннего пользования Вашингтона, и ущерба российско-американским отношениям не нанесет.

«Антироссийская истерия ослабла. Но до того, чтобы она сошла на нет, еще далеко. Уже ясно, что никакого сговора между Трампом и Кремлем не было в избирательной кампании 2016 года. Это уже и демократы, пусть косвенно и неявным образом, но признают в Конгрессе. Такое заявление Тиллерсон сделал не для внешнего использования, оно исключительно из внутриполитических соображений. Для того, чтобы показать: “Мы - администрация Трампа, его внешнеполитическая команда, по-прежнему проводим жесткую антироссийскую линию в соответствии с волей Конгресса, и мы намерены и дальше продолжать эту линию”. Особого значения внешнеполитического и ущерба для российско-американских отношений это не нанесет», - отметил собеседник

Самуйлов напомнил, что недавно Вашингтон посетили глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, а также начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов и директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

«Конгрессмены возмутились - как же так им дали визу? Ведь они же под санкциями их нельзя пускать на территорию США. На что директор ЦРУ (Майк Помпео – прим. НСН) сказал: “Ради интересов безопасности наших американцев мы будем давать визу даже тем людям, которые находятся под санкциями. Потому что интересы безопасности США и американцев превыше всего”. Поэтому, несмотря на эти грозные заявления, которые предназначены исключительно для внутреннего потребления, Тиллерсон будет делать все, чтобы на деле если не улучшить, то добавить позитивную струю в наших отношениях», - считает американист.

В своем заявлении в ходе поездки в Колумбию Тиллерсон также пригрозил последствиями, если Россия не прекратит «вмешиваться» в дела США, сообщает Fox News.

Накануне, 6 февраля, комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за публикацию секретного документа от Демократической партии по «российскому вмешательству», сообщает Associated Press. В течение пяти дней президент США Дональд Трамп должен решить, одобрять ли публикацию документа, пишет Газета. ру.

Специальный прокурор Роберт Мюллер ведет в США расследование, касающееся якобы вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов, на которых победу одержал Дональд Трамп.

Российская сторона всегда опровергала подобные обвинения, отмечает РЕН ТВ. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные заявления являются «абсолютно голословными». В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что американцы не смогли выявить ни единого факта «российского следа» в выборах президента США.