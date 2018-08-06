Новости за ночь: Россия уличила Госдеп США в «мегафонной дипломатии»

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Главные новости за минувшую ночь по версии НСН.

Россия уличила Госдеп США в «мегафонной дипломатии»



В посольстве России в Соединенных Штатах заявили о «мегафонной дипломатии» в действиях американского Госдепартамента. Таким образом ведомство отреагировало на вызов временного поверенного в делах России на территории страны Дмитрия Жирнова. От российского представителя собирались потребовать «ответа за агрессивное вмешательство России» во внутреннюю политику США. Как отметили в российском посольстве, предмета обвинения не существует, в связи с чем, Госдепу не стоит рассчитывать на ответ Москвы.

Посол Канады в Саудовской Аравии объявлен персоной нон-грата

МИД Саудовской Аравии принял решение об отзыве своего посла в Канаде. Как сообщает Саудовское информагентство, решение стало ответом на вмешательство во внутренние дела королевства. Кроме того, посол Канады, который находится в Эр-Рияде, объявлен персоной нон-грата и в течение суток должен покинуть страну. Известно также, что Саудовская Аравия замораживает все новые торговые и инвестиционные транзакции с Канадой.

Платежки за коммунальные услуги подорожают из-за НДС

Увеличение НДС до 20 процентов может отразиться на стоимости платежного документа на жилищно-коммунальные услуги. С таким предложением выступило Минэкономразвития, пишут «Известия». Таким образом, ведомство рассчитывает сохранить финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. Сумма платежной квитанции увеличится за счет величины налога, включенного в платеж, однако сами услуги, как уточнили в Минэкономразвития, не подорожают.

Более 80 человек погибли при землетрясении в Индонезии

Жертвами землетрясения на острове Ломбок в Индонезии стали уже 82 человека, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями. Ранее сообщалось о 39 погибших. Пострадавшими числятся сотни жителей, из эпицентра эвакуированы тысячи человек. Напомним, что землетрясению магнитудой 7,0 предшествовал подземный толчок магнитудой 6,8.