Адмирал предостерёг США от вторжения в зону «господства Черноморского флота»

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ в эфире НСН заявил, что американским кораблям в Черном море будет организовано всестороннее противодействие.

Соединённые Штаты готовятся направить один из своих военных кораблей в Чёрное море после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американских чиновников. Отметим, что Госдепартамент США не захотел комментировать появившуюся в СМИ информацию.

Ранее сенатор Джон Баррассо заявил, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что намерение американцев ничем не грозят России.

«Черное море — это полностью зона нашего влияния и зона господства Черноморского флота во всех аспектах, поэтому чего бы там они не послали, будет организовано всестороннее противодействие. Это больше политическая акция для поддержки Украины. Только что они будут поддерживать? На Украине вообще флота нет. Это такие моральные издержки, но не более, потому что все это не имеет значения, в том числе и для американцев. Это просто реализация предвыборной программы президента Украины», — заявил адмирал.

Напомним, 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. В этой связи российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».