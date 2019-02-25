«Гостинцы привез!» Вице-адмирал рассказал о целях нахождения в Одессе «Дональда Кука»

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил НСН, что американский эсминец ведет разведку и пристально контролируется российской стороной.

По данным западных морских ресурсов, американский ракетный эсминец «Дональд Кук» в понедельник, 25 февраля прибыл в Одессу. Эсминец вошел в Черное море 19 февраля. Он несет до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысяч км. На данный момент «Дональд Кук» пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала и пробудет там до 27 февраля. Как сообщает оборонное ведомство Турции, на прошлой неделе американский эсминец провел в Черном море учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих».

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил в беседе с НСН, что «Дональд Кук» не несет никакой угрозы для России.

«"Дональд Кук" уже получил прописку и на Балтийском, и на Черном море. Черноморский флот контролирует и с воздуха и с берега его передвижения. Он никакой угрозы не представляет, а ведет разведку и проверяет действия наших сил. Эсминец не может там передвигаться бесследно. Так что не волнуйтесь, мы все равно победим. Зашел он туда, наверное, гостинцы привез. Наверняка это что-нибудь из оружия», — пошутил вице-адмирал.