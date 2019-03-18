Новости за ночь: Россию может накрыть новый губернаторопад

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

В России на этой неделе может начаться новая волна отставок губернаторов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники в Кремле. Ожидается, что волна увольнений коснется от трех до шести губернаторов. Вероятно, своего поста лишатся: губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Оренбургской области Юрий Берга, глава Челябинской области Борис Дубровский, также отставка грозит Алексею Орлову (Калмыкия) и Андрею Бочарову (Волгоградская область).

Астероид EA2 приблизится к Земле на расстояние около 305 тысяч километров 22 марта, сообщили в NASA. Это расстояние почти на 80 тысяч километров меньше, чем от нашей планеты до Луны. Скорость астероида диаметром от 18 до 40 метров составляет порядка пяти километров секунду.

Порошенко пообещал избирателям вернуть Крым

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что вернет Украине полуостров после выборов главы государства, которые пройдут в марте. Об этом политик написал на своей странице Facebook

«Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов», - написал Порошенко.

Ранее такое же заявление сделала кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Политик пообещала вернуть Донбас и полуостров Крым, в случае если выиграет выборы. В списке других обещаний Тимошенко: отмена неприкосновенности депутатов, бесплатное образование молодежи, малопроцентные кредиты для молодых семей.

Стали известны регионы с самым низким уровнем безработицы

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы, по данным исследования агентства «РИА Рейтинг» на основе информации Росстата.

Уровень безработицы в целом по России снизился на 0,3 процентных пункта, по сравнению с данными предыдущего года, и составил 4,8%. В Москве уровень безработицы составляет 1,2%, в Санкт-Петербурге - 1,4%, Ямало-Ненецком автономном округе - 2,2%, Хабаровском крае - 2,5%, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра - 2,5%.

Как показало исследование, больше всего безработных в Ингушетии (26,3%) и Карачаево-Черкесии (16,2%).