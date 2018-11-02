В Совфеде Коломойскому посоветовали не преувеличивать свою значимость

Член комитета СФ по международным делам в эфире НСН допустил, что украинский олигарх еще может оказаться в санкционных списках.
Украинский предприниматель и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский рассказал, почему он не попал под ограничительные меры, введенные накануне Россией в отношении ряда украинских физических и юридических лиц. По мнению бизнесмена, санкционный список был согласован с украинской стороной, и его имя лично вычеркнул президент Украины Петр Порошенко, чтобы представить его Вашингтону, как «агента Кремля».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил в эфире НСН, что Коломойский переоценивает значимость собственной персоны, однако не исключил, что украинский олигарх еще может попасть ограничительные меры (слушайте аудио).
Напомним, накануне Россия ввела ограничительные меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.