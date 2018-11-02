В Совфеде Коломойскому посоветовали не преувеличивать свою значимость

Член комитета СФ по международным делам в эфире НСН допустил, что украинский олигарх еще может оказаться в санкционных списках.

Украинский предприниматель и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский рассказал, почему он не попал под ограничительные меры, введенные накануне Россией в отношении ряда украинских физических и юридических лиц. По мнению бизнесмена, санкционный список был согласован с украинской стороной, и его имя лично вычеркнул президент Украины Петр Порошенко, чтобы представить его Вашингтону, как «агента Кремля».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил в эфире НСН, что Коломойский переоценивает значимость собственной персоны, однако не исключил, что украинский олигарх еще может попасть ограничительные меры (слушайте аудио).

«Мне трудно себе представить, что санкционные списки составляются таким образом, поэтому думаю, что это не очень удачная шутка со стороны господина Коломойского. Мотивы, почему он не оказался в списке, мне неизвестны. Допускаю, что есть второй санкционный список, который может появиться в случае необходимости, и там его фамилия может оказаться, как вариант. Санкционные списки составляются по причинам самого разного толка. Это касается конкретных компаний, конкретных людей. В каждом конкретном случае решение принимается персонально, поэтому думаю, что господин Коломойский преувеличивает значимость своей собственной фигуры и в той части, что его кто-то с кем-то согласовывал, и в той части, что он не появился в этих списках», — рассказал сенатор.Напомним, накануне Россия ввела ограничительные меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.