Снова о пиратстве. Украина «захватила» очередное судно, следовавшее из России

Генеральный прокурор Украины рассказал, как Киев ответил на ведённые Россией санкции.

Киев ответил на санкции, которые РФ ввела против украинских физических и юридических лиц, задержанием судна, следовавшего из РФ в Бельгию под флагом Либерии. На его борту находилась продукция Алчевского металлургического комбината. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он подчеркнул, что все причастные лица будут привлекаться к ответственности за финансирование терроризма.

Ранее Украина уже задерживала российские суда, например, сейнер «Норд» или танкер «Механик Погодин». Тогда сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН обвинила Украину в пиратстве.

«Украиной осуществлен очередной пиратский захват российского судна и его неправомерное удержание. Необходимо прекратить нарушение прав человека, которое осуществляется сегодня на Украине по одному лишь признаку, что задержанные судна принадлежат России. Уголовный кодекс РФ дает четкую оценку данным действиям. Они предусмотрены диспозицией статьи 227 “Пиратство”», - отметила сенатор.

В свою очередь,ранее в эфире рассказывал , как можно заставить Киев отпускать российские суда.

«Один из способов надавить на Украину – затянуть оформление документов с тем, чтобы украинские суда, выходящие из Мариуполя, либо очень долго оформляли документы, либо потеряли возможность проплывать в Керченском проливе», - заключил Царёв.

Напомним, 1 ноября на сайте правительства РФ было опубликовано постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о вводе санкций против украинских физических и юридических лиц. Всего в списке значатся 68 компаний и 322 гражданина, среди которых – бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, глава СБУ Василий Грицак и другие. Их счета, ценные бумаги и имущество в РФ заблокируют.