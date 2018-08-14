Украинский политолог: При Тимошенко могло быть хуже, чем при Тутанхамоне

Украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН назвал высказывания лидера «Батькивщины» красивыми заявлениями с целью добраться до власти.

Лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что рабы в Древнем Египте получали больше, чем население украинских деревень, где продаются яблоки по 30-40 копеек за килограмм. По словам бывшего премьер-министра Украины, нынешняя власть «издевается» над людьми и заставляет многих украинцев мигрировать из-за низких заработков в другие страны, в том числе в Польшу.

В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак расценил высказывания Тимошенко как не более чем красивые агитационные заявления. По словам политолога, будь Тимошенко у власти, населению не обязательно было бы лучше (слушайте аудио).

«Юлия Владимировна традиционно делает красивые заявления, но если бы она была на месте Тутанхамона, она бы сама завинтила гайки. Если бы она была на месте нынешнего руководства Украины, она бы делала, по крайней мере, то же самое, а может быть даже еще и на порядок жестче. По большому счету, она ничем не отличается от тех, кого критикует. Это просто красивое заявление. Сейчас любые средства хороши. Главное, добраться до власти», — разъяснил политолог.

Напомним, 31 марта 2019 года в Украине должны состояться президентские выборы. 20 июня 2018 года Тимошенко официально подтвердила, что будет в них участвовать.