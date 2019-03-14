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В Раде признали «космическими» потери ВСУ

14 Марта 2019 в 08:39
В Раде признали «космическими» потери ВСУ

Депутат Верховной рады Украины, лидер националистической партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил о катастрофических невосполнимых потерях ВСУ в Донбассе. По его словам, уже после подписания соглашение «Минск-2» вооруженные силы Украины потеряли убитыми более тысячи человек

Причём, как подчёркивает RT, в это число не попали погибшие в результате ранений, самоубийств и смертельных болезней. «Наши потери — это космические цифры для современных войн», — заявил Билецкий изданию «Апостроф».

Как отмечает  Ura.ru, сейчас в Донбассе действует так называемое «весеннее» перемирие. Однако, как констатируют в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, украинские силовики регулярно проводят обстрелы, в том числе, с применением тяжёлого вооружения.

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