Глава СПЧ рассказал, как помочь экипажу «Механика Погодина»

В эфире НСН Михаил Федотов рассказал о мерах по защите прав российских моряков на задержанном в Украине судне.
В ОБСЕ сообщили, что сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) не пустили к российскому танкеру «Механик Погодин», задержанному в порту Херсона. Представившийся сотрудником СБУ человек заявил, что наблюдателям необходимо получить предварительное разрешение на доступ к судну от администрации порта. Танкер был задержан в украинском порту 10 августа. В Киеве заявили, что российское судно заблокировано там на три года.
В эфире НСН председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал о планах обратиться к украинскому уполномоченному по правам человека с просьбой о помощи в защите российских моряков (слушайте аудио).
Напомним, изначально в СБУ объяснили задержание танкера «Механик Погодин» тем, что владелец судна находится в санкционных списках, хотя перед его заходом никаких претензий не поступало. Украинские «инспекторы» уже трижды пытались проникнуть на борт «Механика Погодина», ни разу не предъявив документы или ордер на осмотр судна. Члены экипажа предотвратили такие попытки незаконного проникновения, однако в Киеве посчитали их поведение незаконным.