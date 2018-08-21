Глава СПЧ рассказал, как помочь экипажу «Механика Погодина»

В эфире НСН Михаил Федотов рассказал о мерах по защите прав российских моряков на задержанном в Украине судне.

В ОБСЕ сообщили, что сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) не пустили к российскому танкеру «Механик Погодин», задержанному в порту Херсона. Представившийся сотрудником СБУ человек заявил, что наблюдателям необходимо получить предварительное разрешение на доступ к судну от администрации порта. Танкер был задержан в украинском порту 10 августа. В Киеве заявили, что российское судно заблокировано там на три года.

В эфире НСН председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал о планах обратиться к украинскому уполномоченному по правам человека с просьбой о помощи в защите российских моряков (слушайте аудио).