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Экс-депутат Рады: Санкции против украинских политиков будут бесполезны

1 Ноября 2018 в 14:07
Экс-депутат Рады: Санкции против украинских политиков будут бесполезны
Бывший депутат Верховной рады предположил, что Киев сохранит прозападную позицию, несмотря на санкции.

Санкции введены против 68 украинских компаний и 322 физических лиц Незалежной. Среди них – глава СБУ Василий Грицак, бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк, глава МВД Украины – Арсен Аваков. Соответствующее постановление за подписью главы российского Кабмина Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте ведомства.

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Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что санкции не изменят позицию этих людей (слушайте аудио).

«Эти персональные санкции абсолютно не повлияют на позицию этих людей. Если кто-то думает, что можно будет ввести санкции против того же Авакова и Парубия (спикер Верховной рады Андрей Парубий – примечание НСН) и они изменят позицию – нет. Мне неизвестно, что у того же Парубия или у Авакова был бизнес в России. И я не слышал, чтобы Парубий или Аваков ездили в РФ. Определённые ограничения у них будут. Мне кажется, это на них никак не повлияет. Они как придерживались прозападной позиции, так и будут придерживаться. Как они обслуживали интересы своих западных партнёров, так и будут их обслуживать», - убеждён экс-депутат.

Напомним, против всех лиц и компаний, перечисленных в постановлении, будут введены экономические меры. В частности будут заблокированы их безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество, которые у них ест на территории РФ.

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