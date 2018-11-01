Экс-депутат Рады: Чиновника, показавшего Крым российским, заклеймят предателем

Бывший депутат Верховной рады в эфире НСН рассказал, что чиновнику устроят публичную порку, назовут «агентом Кремля» и внесут в «Миротворец».

Главу госслужбы по безопасности на транспорте Украины Михаила Ноняка могут наказать из-за демонстрации карты с российским Крымом. Министр инфраструктуры страны Владимир Омелян поручил начать соответствующее служебное расследование. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Томко на своей странице в Facebook.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН предположил, что теперь Ноняка могут причислить к агентам Кремля (слушайте аудио).

«Всё будет зависеть от того, насколько у него большие покровители. Если они будут больше, чем Омелян, то, конечно, за него заступятся. Если же это будет очередная поучительная для других граждан порка со стороны этих ненормальных, то отыграются по полной программе: внесут в “Миротворец”, спокойно могут навесить клеймо “агента Кремля” или “предателя”», - считает экс-депутат Рады.

По словам Владимира Олейника, все здравомыслящие политики на Украине понимают, что Крым останется в составе России.

«Это уже идёт по Фрейду. Они потеряли Крым, а теперь как-то привыкают. Те, кто трезво мыслит, понимают, что вернуть Крым невозможно. И все эти бредни про силовой путь, про давление, чтобы вернуть. Это произойдёт только в случае распада России, который абсолютно невероятен», - заключил Олейник.

Напомним, инцидент произошёл во время выступления Михаила Ноняка в офисе Европейской бизнес-ассоциации. Чиновник показал там карту, где территория Крыма была отмечена как российская. Однако никто из присутствующих никак не отреагировал на ситуацию. Стоит отметить, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума.