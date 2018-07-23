«ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Москве: Барабанову не хватило бардов

ФОТО: matthewphillipsmusic.com // Наталья Жабина

Музыкальный обозреватель ИД «Коммерсант» рассказал НСН, кто из конкурсантов, выступавших в столице, привлёк его внимание.

Завершился московский концерт отборочного тура конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Жюри выбрало лучших конкурсантов для следующего этапа, который пройдёт на фестивале «НАШЕСТВИЕ». В их число вошли группа «Янжима», группа ZEBROS BAND, Кира Малыгина, группа DVAIODIN, FLO!, группа Dezery и Иван Волков. Кроме того, на Главное Приключение Года едет группа MALAЯ, которая возможно выступит вне конкурса из-за возрастных ограничений.

Член жюри конкурса, музыкальный обозреватель ИД «Коммерсант» Борис Барабанов поделился с НСН впечатлениями от концерта и выделил тех артистов, которые зацепили лично его.

«Мне понравился проект, в котором играет Фил Кифияк. Группа называется DVAIODIN, они играют вдвоём, вокалист-гитарист и барабанщик. У них много что идёт с плейбека, но при этом очень мощный, натуральный, честный звук, и хорошие тексты. Мне они показались симпатичными. Ещё была девушка из Твери, её группа называется “Янжима”. Она справилась с задачей, даже несмотря на то, что у неё не было полноценной группы — был клавишник, который брал аккорды и перкуссия. И она спела две песни очень клёво, очень насыщенно в плане вокала, в то же время лирично. Я даже не могу сказать, что это, фолк или поп, но само исполнение песни было достойно участия и лидерства в этом конкурсе», — рассказал Барабанов.

Однако, по его мнению, конкурсанты восприняли слишком буквально призыв организаторов не стесняться и раздвигать музыкальные рамки. Ему не хватило классической бардовской песни, признался музыкальный обозреватель.

«Единственная тенденция, которая была, если посмотреть на ту группу конкурсантов, которая была в Москве, что среди них было очень мало людей, представлявших собой классический бардовский образ. То есть, человек с гитарой, поющий у микрофона. Было много рока, было несколько исполнителей хип-хопа, были поп-исполнители. Мне кажется, соискатели как-то слишком буквально даже восприняли призыв организаторов, что должны быть разные стили, должно быть многообразие. Отобрали только одного парня с гитарой, а в основном это были красиво поющие девушки либо рок-группы хорошего качества», — поделился Барабанов.

Следующий этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» пройдёт на сцене «Высоцкий» фестиваля «НАШЕСТВИЕ», который состоится 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове. В нём примут участие всего 50 артистов. Далее останется 10 финалистов, которые будут готовиться к заключительному гала-концерту в лучшей студии звукозаписи столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит бонусы для развития и продвижения своего проекта, а ещё одного финалиста ждёт спецприз от сосцети «ВКонтакте». Следите за новостями конкурса на сайте vfest.ru и в официальной группе в социальной сети.