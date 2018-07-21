«ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»: Сибирские девушки-барабанщицы восхитили «Ундервуд»

РИА Новости

Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко в эфире НСН поделились впечатлениями от концерта участников конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», прошедшего в Новосибирске.

Шесть участников конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» из Сибирского федерального округа выступят на «НАШЕСТВИИ». Молодые авторы-исполнители были отобраны жюри музыкального конкурса по итогам концерта, прошедшего в новосибирском клубе «Подземка» в субботу, 21 июля.

Как рассказали НСН вошедшие в состав жюри музыканты группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко, все эксперты оказались едины во мнении и выбрались самых талантливых и самых интересных исполнителей, которые смогли "донести свое послание зрителям".

«Мы прослушали 19-то участников. Это была приятная работа, мы узнали, как выглядит лицо сибирской музыки. Песенная культура - зонговая, балладная, - она продолжается. Есть элементы вкрапления рэпа и поп-музыки. Нам понравились пять коллективов. Все они вошли в число избранных и поедут на «НАШЕСТВИЕ». Хочется особо выделить приятную организацию концерта и доброе настроение ведущих», – рассказал НСН Максим Кучеренко.

Он отметил, что все участники очень старались, несмотря на то, что у большинства из них за плечами совсем небольшой сценический и инструментальный опыт, но все они очень старались. Полностью сыгранных музыкальных групп, по словам Кучерено, было всего три.

Его коллега по группе Владимир Ткаченко подтвердил, что выбранные коллективы были необычны, талантливы и новы.

«В современной музыке очень много эклектики. Я это всецело поддерживаю. Смешение жанров, полифоничность – это очень хорошо. Очень выигрышно сегодня звучали исполнители, которые были только с одним инструментом, к примеру, гитара и голос. Когда было много инструментов или фонограмма, слова стушевывались и было не разобрать, о чем поет герой. В остальном все более-менее позитивно», - признался участник "Ундервуд".

Самому музыканту понравились группы «ВИА THE PEOPLE» и «Рви меха», а также Дарья Бернанчук. Особое внимание привлекла Валентина Каркозова из Белово, которая манерой исполнения напомнила жюри Янку Дягилеву.

«Еще мне очень понравились девушки в самом финале, которые спели под гитару и скрипку. Группа «Ночное солнце». А вообще, меня удивило огромное количество в Сибири девушек-барабанщиц. Практически в каждой третьей группе - девушка-барабанщица. Вот что значит сибирская женщина – и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и за барабаны сядет», - заключил Владимир Ткаченко.

Напомним, конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проводится среди молодых авторов-исполнителей в возрасте от 18 до 35 лет. Девиз конкурса «Вне жанров! Вне форматов. Вне любых ограничений!». В течение следующей недели отборочные концерты пройдут ещё в семи российских городах. Всего на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» поедут 50 полуфиналистов. В финал попадут 10 человек, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».