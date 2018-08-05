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Музыка

Вокалист группы Zdob Si Zdub «допрыгался» на сцене

5 Августа 2018 в 15:18
Вокалист группы Zdob Si Zdub «допрыгался» на сцене
Фото: kankan.md
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» Роман Ягупов рассказал, почему больше не выступает на сцене босиком.

Группа Zdob Si Zdub 5 августа исполнила для гостей «НАШЕСТВИЯ-2018» на Главной сцене свои лучшие песни. Вокалист коллектива Роман Ягупов в пресс-центре НСН рассказал, что доволен выступлением, а также объяснил, почему больше не выходит на сцену босиком.

«Это физическая нагрузка очень сильная. Я начал замечать, что у меня разрушаются суставы на ноге. Я прыгаю, а босиком этого делать нельзя и в непрофессиональной обуви это нельзя», - рассказал музыкант.

После этого вокалист Zdob Si Zdub приобрел специальную обувь, в которой сейчас выступает. «Я купил профессиональную обувь для теннисистов и теперь могу прыгать», - сказал Роман Ягупов.

Участники группы «Ундервуд» ранее в пресс-центре НСН рассказали об особой энергетике фестиваля «НАШЕСТВИЕ»,

Напомним, Главное Приключение Года проходит в Большом Завидове с 3 по 5 августа. На трех сценах «НАШЕСТВИЯ-2018» выступят более 150 музыкантов.

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