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Музыка

Вадим Самойлов придумал особый порядок песен на «НАШЕСТВИИ»

5 Августа 2018 в 19:24
Вадим Самойлов придумал особый порядок песен на «НАШЕСТВИИ»
Музыкант выступил в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018».

Музыкант Вадим Самойлов 5 августа выступает на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018». Программу для зрителей фестиваля подбиралась «особенно тщательно», заявил исполнитель в пресс-центре НСН на поле Большого Завидова.

«Мы сегодня сыграем несколько хитов “Агаты Кристи” и несколько моих новых композиций, которые были в эфире “НАШЕго Радио”. Программа короткая – 40 минут, особо не разбежишься. Я собрал порядок, который более-менее в 40 минутах будет и лаконичным и последовательным. Я всегда особое внимание уделяю составлению программы. Перетекание из песни к песне для меня важно. Мне кажется, что зритель это тоже чувствует», - рассказал Вадим Самойлов.

Ранее лидер группы The Matrix Глеб Самойлов рассказал НСН, почему невозможно вернуть хорошие отношения с братом.

Напомним, «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит с 3 по 5 августа в Большом Завидове. В заключительный день фестиваля на Главную сцену также выйдут группы «Ленинград» и «Ария».

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