Глеб Самойлов: Черный маникюр уже не в моде

Лидер группы The Matrix рассказал НСН, почему невозможно вернуть хорошие отношения с братом Вадимом Самойловым.Глеб Самойлов, лидер группы The Matrix, на пресс-конференции НСН перед выступлением на фестивале «Нашествие» признался, что не слышал песню Киркорова «Цвет настроения – синий». Но уверил журналистов, что его любимый цвет – черный – поглотит любой другой.
- До выступления не могу говорить о фестивале, мне нужно видеть глаза зрителей. Я заснул, когда сел в машину, открыл глаза – уже на фестивальной поляне».
- Какой самый дурацкий журналистский вопрос Вам задавали?
- Например, этот. Понимаете, общение с прессой – это всегда обязаловка. И вопросы задают разные, но самые интересные, когда человек слышал мои песни, и что-то не понял, просит ему объяснить. Такое общение я люблю!
- Одно время Вы красили ногти черным лаком, сейчас приехали без маникюра. С чем это связано?
- Время черного маникюра уже прошло. Потом у меня были ногти стального цвета, потом - красного, потом - стального, потом опять черного. Сейчас всё это уже в прошлом.
- К слову, про цвет. У Филиппа Киркорова есть песня «Цвет настроения – синий». А у вас какого цвета настроение?
- Какая песня?! Не слышал. Мой цвет – чёрный…Он все поглощает. И Киркорова – тоже. Но мне эта тема неинтересна.
- Те, кто любил «Агату Кристи», ждут Вашего воссоединения с братом Вадимом…
- Ну и дураки! Он - вор, значит и те, кто этого ждут - тоже дураки. Он украл моё творчество, выдал мои песни за песни Саши Козлова. Суд это доказал. И общения мое с Вадимом Самойловым, таким, каким оно было в далёком 95-м, уже невозможно.
- 4 августа у Вас день рождения. Группа The Matrix что-то уже подарила?
- Я не отмечаю в этом году день рождения, пока ничего не подарили. Пожалуй, возьму деньгами.