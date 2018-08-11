Еще успеете! Галанин зовет всех гулять и слушать музыку на Красной площади

Группа «СерьГа» приглашает всех на праздничный концерт «НАШИ в городе» на Васильевском спуске, который завершится в 22:00.

11 августа легендарные артисты «НАШЕго Радио» и молодые музыкальные коллективы устроили настоящий праздник в самом сердце столицы. Поздравить радиостанцию с 20-летием в рамках концерта «НАШИ в городе» на Васильевском спуске пришли «25/17», «7Б», «LOUNA», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Вадим Самойлов, «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», Ольга Кормухина и Александр Белов, «Пикник», «Слот», «СерьГа», «Ногу свело!» и другие.

Присоединиться к многотысячной толпе фанатов еще не поздно, концерт продлится до 22:00. По словам Сергея Галанина в эфире НСН, пропускать такое не стоит (слушайте аудио).

«Погода шикарная, Васильевский спуск. 20 лет "НАШЕму Радио". Концерт идет до позднего вечера. Вы успеете! И нагуляетесь, и послушаете музыку, и опять прогуляетесь, и послушаете. Все сюда!», — сказал музыкант.