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Музыка

Еще успеете! Галанин зовет всех гулять и слушать музыку на Красной площади

11 Августа 2018 в 18:51
Еще успеете! Галанин зовет всех гулять и слушать музыку на Красной площади
Группа «СерьГа» приглашает всех на праздничный концерт «НАШИ в городе» на Васильевском спуске, который завершится в 22:00.

11 августа легендарные артисты «НАШЕго Радио» и молодые музыкальные коллективы устроили настоящий праздник в самом сердце столицы. Поздравить радиостанцию с 20-летием в рамках концерта «НАШИ в городе» на Васильевском спуске пришли «25/17», «7Б», «LOUNA», Александр Ф.  Скляр и «Ва-Банкъ», Вадим Самойлов, «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», Ольга Кормухина и Александр Белов, «Пикник», «Слот», «СерьГа», «Ногу свело!» и другие.

Присоединиться к многотысячной толпе фанатов еще не поздно, концерт продлится до 22:00. По словам Сергея Галанина в эфире НСН, пропускать такое не стоит (слушайте аудио).

 «Погода шикарная, Васильевский спуск. 20 лет "НАШЕму Радио". Концерт идет до позднего вечера. Вы успеете! И нагуляетесь, и послушаете музыку, и опять прогуляетесь, и послушаете. Все сюда!», — сказал музыкант.

LOUNA пожелала «НАШЕму Радио» больше дерзкой музыки
Галанин также рассказал спецкору НСН на месте событий, чему стоит поучиться у «НАШЕго Радио», которое остается любимой миллионами радиостанцией уже столько лет.

«"НАШЕ Радио" до сих пор неугомонное в том смысле, что крутит новые песни, новых исполнителей. Не все радиостанции сейчас решаются на такой поступок, потому что старые песни крутить надежнее, они и так любимые людьми, попробуй так сказать выставь несколько новых, на это нужно решиться, но здесь такая творческая музыкальная политика. Поэтому я и люблю "НАШЕ Радио"», — поделился музыкант.

Напомним, вход на «НАШИ в городе» свободный, а для тех, кто пережил «НАШЕСТВИЕ», организована специальная фан-зона. Пригласительные можно получить на сайте www.nashe.ru.
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