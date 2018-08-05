Лидер КняZz: Панк-року не место на стадионах

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В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» музыкант Андрей Князев ответил на вопросы журналистов перед выступлением на Главной сцене.

По своей идеологии музыкальное направление панк-рок должно развиваться как андеграундное, а «не выползать на стадионы», считает лидер группы КняZz Андрей Князев. В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» музыкант ответил на вопросы журналистов перед выступлением на Главной сцене.



«Я никогда не говорил что я – это панк-рок. Я люблю панк-музыку, у меня много элементов панк-рока. В “Короле и Шуте” всю дорогу был панк-рок. С другой стороны, “Человек загадка” – это разве панк-рок? Или “Медведь”, “Отражение”, “Невеста палача” – это не панк-рок вообще! Панк-рок изначально – чистой воды андеграунд по своей идеологии. По идее, он не должен был выползать на стадионы. Но, смотря кто его начинает играть. Это же музыкальный стиль, направление. За него могут браться любые ребята, которые тащатся от этого стиля. Поэтому уже все будет зависеть от популяризации этого стиля, музыки, текстов. И от размаха коллектива. Радикальный панк будет находиться в клубах со всей идеологической подоплекой. Но направления пошли уже разные. Появился пост-панк, поп-панк. Направление расширяется», - поделился мнением Андрей Князев.

Ранее лидер группы КняZz рассказал в пресс-центре НСН, как составляет репертуар для группы.

Напомним, «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове с 3 по 5 августа. Участие в 19-ом по счету музыкальном фестивале на трех сценах примут более 150 исполнителей.