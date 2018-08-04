«Стесать кору и надеть унты». Группа «Калинов мост» о выживании в походе

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» лидер группы Михаил Ревякин дал рекомендации для любителей походов.

Лидер группы «Калинов мост» Михаил Ревякин перед своим выступлением на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018» рассказал об оригинальных способах выживания в походных условиях



«Надо было топором стесать всю кору с деревьев. Потом сварить бульон из этой коры и обмазаться этим бульоном. Потом замотаться в шерстяное одеяло, бурку и надеть унты, которые всегда должны быть с вами. И точно вы не заболеете», - поделился музыкант на пресс-конференции НСН на поле фестиваля.

При этом лидер коллектива признался, что сам уже давно не ночевах в палатках. «В палатках ночь не проводили уже давно. Уже здоровье не позволяет», - сказал Михаил Ревякин.

Ранее в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» он рассказал, какие песни исполнит «Калинов мост» на Главной сцене. Напомним, фестиваль в Большом Завидове в этом году проходит с 3 по 5 августа на трех сценах – «НАШЕ 2.0», Главной сцене и сцене «Высоцкий», где выступают полуфиналисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ.Фест».