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«Калинов мост» устроит сюрприз гостям «НАШЕСТВИЯ-2018»

4 Августа 2018 в 13:47
«Калинов мост» устроит сюрприз гостям «НАШЕСТВИЯ-2018»
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» прошла пресс-конференция группы «Калинов мост».

Группа «Калинов мост» на «НАШЕСТВИИ-2018» готовит сюрприз для поклонников по случаю 20-летия альбома «Оружие», рассказал лидер группы Дмитрий Ревякин в пресс-центре НСН перед своим выступлением на Главной сцене фестиваля.

«В этом году у нас огромный сюрприз. В этом году исполняется 20 лет, как вышел наш мега-альбом под “Оружие”. В эти тридцать минут [своего выступления на “НАШЕСТВИИ-2018”] шесть произведений с этого альбома мы сыграем», - отметил музыкант.

Лидер группы также рассказал, что новый альбом «Даурия» планируется к выпуску в декабре этого года. 

Ранее в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» лидер группы «Анимация» Константин Кулясов рассказал, как фестиваль исполнил его детскую мечту.

Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.

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