Скляр: «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» спасет российскую глубинку!

Лидер группы «Ва-БанкЪ» рассказал, как тяжело талантам из небольших городов быть услышанными на всю страну.

Более полутора тысяч молодых авторов-исполнителей уже прислали свои заявки на участие в конкурсе «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Под девизом «Вне форматов. Вне рамок. Вне любых ограничений!» авторы из самых разных музыкальных направлений со всей страны борются за шанс выступить перед многотысячной аудиторией на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018» и получить уникальные возможности для творческого роста. Интересно отметить, что к профессиональному жюри из числа известных артистов и неравнодушных к музыке людей поступает множество заявок не только из крупных, но и из небольших городов России.

О том, как важно музыканту из глубинки получить свой шанс быть услышанным, в эфире НСН рассказал лидер группы «Ва-БанкЪ», автор-исполнитель, член жюри конкурса Александр Ф. Скляр.