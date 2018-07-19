Скляр: «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» спасет российскую глубинку!

Более полутора тысяч молодых авторов-исполнителей уже прислали свои заявки на участие в конкурсе «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Под девизом «Вне форматов. Вне рамок. Вне любых ограничений!» авторы из самых разных музыкальных направлений со всей страны борются за шанс выступить перед многотысячной аудиторией на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018» и получить уникальные возможности для творческого роста. Интересно отметить, что к профессиональному жюри из числа известных артистов и неравнодушных к музыке людей поступает множество заявок не только из крупных, но и из небольших городов России.
О том, как важно музыканту из глубинки получить свой шанс быть услышанным, в эфире НСН рассказал лидер группы «Ва-БанкЪ», автор-исполнитель, член жюри конкурса Александр Ф. Скляр.
Напомним, прием заявок на конкурс «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» заканчивается уже завтра, 20 июля. Чтобы принять участие в конкурсе, любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет может просто прислать свою авторскую музыкальную композицию или клип на сайт vfest.ru и выложить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ВысоцкийФест.
Члены жюри отслушают все присланные треки и отберут 160 молодых авторов для выступления на отборочных концертах в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.
По итогам отборочного этапа будут определены 50 победителей, которые получат шанс выступить на самом масштабном фестивале страны «НАШЕСТВИЕ - 2018» на сцене «Высоцкий». Из них 4 и 5 августа путем зрительского голосования и оценок жюри будут выбраны 10 финалистов, которые выступят на концерте в столице и получат уникальные возможности для дальнейшего развития.