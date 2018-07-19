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Музыка

Скляр: «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» спасет российскую глубинку!

19 Июля 2018 в 16:30
Скляр: «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» спасет российскую глубинку!
Лидер группы «Ва-БанкЪ» рассказал, как тяжело талантам из небольших городов быть услышанными на всю страну.

Более полутора тысяч молодых авторов-исполнителей уже прислали свои заявки на участие в конкурсе «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Под девизом «Вне форматов. Вне рамок. Вне любых ограничений!» авторы из самых разных музыкальных направлений со всей страны борются за шанс выступить перед многотысячной аудиторией на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018» и получить уникальные возможности для творческого роста. Интересно отметить, что к профессиональному жюри из числа известных артистов и неравнодушных к музыке людей поступает множество заявок не только из крупных, но и из небольших городов России.

О том, как важно музыканту из глубинки получить свой шанс быть услышанным, в эфире НСН рассказал лидер группы «Ва-БанкЪ», автор-исполнитель, член жюри конкурса Александр Ф. Скляр.

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«Вы знаете, у нас так построена вся наша система музыкальной деятельности, что для того, чтобы быть услышанным, чаще всего нужно прорываться в крупные города. В первую очередь, это связано с тем, что у нас нет независимых радиостанций, которые на Западе называются college radio. Это радиостанции, которые вещают на маленький регион на FM диапазоне, у которых нет никакого государственного финансирования и лицензирования. Чаще всего они существуют при крупных западных университетах. Вот такой практики у нас нет, и это делает невероятно сложным для группы, живущей в каком-нибудь маленьком городе, о себе заявить, чтобы о них услышали больше чем 5 человек их ближайших друзей. Поэтому такие конкурсы необычайно важны, именно для вот этих групп. Это для них шанс. Я уверен, что таких команд не меньше чем в среднестатистическом регионе Америки, или Англии или любой европейской страны. Очень надеюсь, что нам удастся открыть какие-то реально новые имена, и эти новые имена будут известны по России», — рассказал Скляр.

Напомним, прием заявок на конкурс «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» заканчивается уже завтра, 20 июля. Чтобы принять участие в конкурсе, любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет может просто прислать свою авторскую музыкальную композицию или клип на сайт vfest.ru и выложить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ВысоцкийФест.

Члены жюри отслушают все присланные треки и отберут 160 молодых авторов для выступления на отборочных концертах в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

По итогам отборочного этапа будут определены 50 победителей, которые получат шанс выступить на самом масштабном фестивале страны «НАШЕСТВИЕ - 2018» на сцене «Высоцкий». Из них 4 и 5 августа путем зрительского голосования и оценок жюри будут выбраны 10 финалистов, которые выступят на концерте в столице и получат уникальные возможности для дальнейшего развития.
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