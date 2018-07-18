Организаторы рассказали о сцене «Высоцкий» на «НАШЕСТВИИ»-2018

Член жюри конкурса заверил НСН, что будут предприняты все усилия, чтобы привлечь публику к сцене «Высоцкий», на которой выступят участники соревнования молодых авторов-исполнителей.

Организаторы конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» делают всё возможное, чтобы на концерт участников соревнования на «НАШЕСТВИИ» собралась публика. О том, какие меры будут для этого приняты, в ходе пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора, главный продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018», член жюри конкурса Андрей Матвеев.

«Проект «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» — это такой хороший лифт для музыкантов, для авторов-исполнителей собственных произведений. И да, конечно, факт, что молодым артистам всегда очень трудно выступать на большом фестивале. Но для того, чтобы пройти горнила и попробовать стать популярным, нужно пройти все этапы. Один из них — это выступление на сцене «НАШЕСТВИЯ». И мы видим по отклику живой интерес этих музыкантов, для них сцена «НАШЕСТВИЯ» является магнитом. Да, артистам на сцене «Высоцкий» будет непросто. Но мы укрепляем её всевозможной творческой программой, там будут не только молодые артисты, но и музыканты с именами, которые будут работать по тематике, там будут околотеатральные выступления. И, конечно же, мы будем все свои маркетинговые силы направлять на то, чтобы люди пришли и познакомились с новыми именами. Мы делаем всё, чтобы эти молодые ребята чувствовали себя частичкой этого большого организма, фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Для нас это одна из задач», — заявил Матвеев.

Напомним, что 20 июля заканчивается приём заявок на конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Прислать свою песню можно на сайт vfest.ru. Выступление на сцене «Высоцкий» станет одним из этапов соревнования, для этого жюри отберёт 50 самых талантливых артистов из 160-и, прошедших отборочный тур, который начнётся уже 21 июля.