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Музыка

Шевчук на «Чартовой дюжине»: За премию - спасибо, но дорогу нужно давать и молодым!

16 Февраля 2019 в 22:32
Шевчук на «Чартовой дюжине»: За премию - спасибо, но дорогу нужно давать и молодым!

На сцене «Ледового Дворца» в Санкт-Петребурге выступление группы ДДТ завершает XII Ежегодную национальную премию «Чартова Дюжина» 2019.

В последней номинации «Чартовой Дюжины» за звание лучшей группы победила группа ДДТ. Лидер коллектива Юрий Шевчук представил всех членов группы и поблагодарил «Наше радио» за награду. После он прокомментировал корреспонденту НСН победу в главной номинации.

«Разнообразные впечатления от награды, потому что я считаю, что уже надо награждать молодых. Вот это вот немножко пренебрежительное отношение к молодежи рокенролльной оно меня очень напрягает. Конечно, очень приятно, спасибо большое, люди выбирали… но все-таки надо обращать внимание на молодых. Молодым это важнее в тысячу раз, это дает такой старт, такое шило в жопу, говоря  по-рокенрольному, чтобы дальше продвигать свою музыку, писать гениальные песни. Вот так я считаю. Но за награду спасибо большое!», - добавил он.

Ранее лидер коллектива «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова в эфире НСН порадовалась, что национальная премия «Чартова Дюжина» проходит в Санкт-Петербурге. «Я надеюсь, что это станет традицией – если не каждый год, то хотя бы раз в пять лет премия будет вручаться на берегах Невы», - предложила она.

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