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Музыка

Давно пора! Сурганова о «Чартовой Дюжине» в Санкт-Петербурге

16 Февраля 2019 в 22:13
Давно пора! Сурганова о «Чартовой Дюжине» в Санкт-Петербурге

Лидер коллектива «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова в эфире НСН порадовалась, что национальная премия «Чартова Дюжина» проходит в Санкт-Петербурге.

Впервые за 12-летнюю историю ежегодная музыкальная премия «Чартова Дюжина» проходит в эпицентре зарождения отечественной рок-музыки – Санкт-Петербурге. 

Лидер коллектива «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова в эфире НСН заявила о своей любви к Петербургу.

«Вполне логичное действие, которое должно было давно случиться – «Чартова дюжина» в Санкт-Петербурге. Потому что Ленинград – одна из признанных столиц рок-н-ролла, великолепная, многолетняя история ленинградского рок-клуба, откуда вышли такие прекрасные коллективы как «Аквариум», ДДТ. Это наши корни, наши истоки. Поэтому, замечательно, что наконец-то «Чартова дюжина» перекочевала в Санкт-Петербург, и я надеюсь, что это станет традицией – если не каждый год, то хотя бы раз в пять лет премия будет вручаться на берегах Невы», - предложила она.

Ранее сообщалось, что в номинации за звание лучшей группы победила группа ДДТ. Лидер коллектива Юрий Шевчук представил всех членов группы и поблагодарил «Наше радио» за награду. «Спасибо за это высшее звание. Будем стараться и дальше играть поменьше лажи», - пошутил он.

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