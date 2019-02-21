Четверг
21 февраля
USD 65.86
EUR 74.68
Горячие новости

Сергея Шнурова заблокировали в Инстаграме

21 Февраля 2019 в 16:07
Сергея Шнурова заблокировали в Инстаграме

Один из постов лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова был заблокирован в инстаграме. Музыкант решил снова отреагировать на очередную резонансную новость на своей страничке в соцсети.

В этот раз он посвятил стихотворение участникам массовой потасовки , которая произошла неподалеку от московского ресторана «Неолит». Однако, из-за того, что в произведении Шнуров назвал участников драки «неокроманьонцами», пост с сатирическим опусом был заблокирован. В ответ на это музыкант опубликовал новое стихотворение, в котором пожаловался на «оскорбление своих чувств атеиста»:

Стишок мой заблокировали быстро,

О прелестях эпохи неолита.

Сижу грущу и стопочка налита,

Ведь чувства оскорбили атеиста.

Новое стихотворение известного музыканта было опубликовано под фотографией, на которой Сергей Шнуров сидит за столом на фоне графина и стопки с алкогольным напитком. Свежий пост вызвал не менее бурную реакцию, в частности у поклонников, которые расстроились, что не успели прочесть скандальные строки.

Ранее Сергей Шнуров высмеял знатока "Что? Где? Когда" Александра Друзя и главного редактора программы "Кто хочет стать миллионеров?" Илью Бера.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.