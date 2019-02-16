Сергей Шнуров высмеял конфликт Друзя и Бера

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался по поводу конфликта титулованного игрока шоу «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. В своем Instagram Шнуров опубликовал стихотворение, в котором высмеял обоих:
Есть компьютер айбиэм,
В нем ответы на вопросы,
Знатоки ж на букву эМ
Делают на всём бабосы.
А компьютер просто так,
Данные в себя грузя.
Оказался не простак
Бер и потопил Друзя.
Напомним, конфликт между главредом программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и звездой интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Александром Друзем разгорелся в начале недели, когда Бер публично обвинил Друзя в попытке подкупа ведущего с целью получения выигрыша. По версии Бера, Друзь предложил ему часть суммы за вопросы викторины, чтобы магистр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» смог победить в шоу «Кто хочет стать миллионером». Обоих медиаперсон руководство Первого канала отстранило от эфиров.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН вызвал Сергея Шнурова на «зашкварный» батлл.