Сергей Шнуров высмеял конфликт Друзя и Бера

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался по поводу конфликта титулованного игрока шоу «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. В своем Instagram Шнуров опубликовал стихотворение, в котором высмеял обоих:

Есть компьютер айбиэм,

В нем ответы на вопросы,

Знатоки ж на букву эМ

Делают на всём бабосы.

А компьютер просто так,

Данные в себя грузя.

Оказался не простак

Бер и потопил Друзя.

Напомним, конфликт между главредом программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и звездой интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Александром Друзем разгорелся в начале недели, когда Бер публично обвинил Друзя в попытке подкупа ведущего с целью получения выигрыша. По версии Бера, Друзь предложил ему часть суммы за вопросы викторины, чтобы магистр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» смог победить в шоу «Кто хочет стать миллионером». Обоих медиаперсон руководство Первого канала отстранило от эфиров.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН вызвал Сергея Шнурова на «зашкварный» батлл.