С Шевчуком поспорили на тему возвращения россиян в страну

Сергей Воронов

Российский музыкант Сергей Воронов в эфире НСН прокомментировал призыв лидера группы «ДДТ» в адрес иммигрантов вернуться в Россию.

На гастролях в США Юрий Шевчук призвал иммигрантов возвращаться в Россию. В беседе с журналистами на вопрос, что он ждет от американских гастролей, музыкант сделал неожиданное заявление. «Мы ждем, чтобы вы все упаковали чемоданы и приехали вместе с нами в Россию. Строить новую, светлую, настоящую, красивую Россию. Пора уже, друзья, пора. Нам не хватает просветленного интеллекта, творческой потенции. Вы же уже все обучились здесь - пора нам помогать, двигать страну в нужном направлении», - заявил Юрий Шевчук.

Российский гитарист, вокалист, участник групп CrossroadZ, «Неприкасаемые» Сергей Воронов, работавший со многими известными западными музыкантами, в эфире НСН заявил, что для того, чтобы люди хотели жить в России, нужны комфортные условия.

«Каждый человек сам для себя решает, как он будет жить. Кто-то вернется, кто-то нет, это дело добровольное. Везде есть свои проблемы и трудности. Везде надо найти работу, чем-то заниматься. Все зависит от человека. Если у него есть дело, друзья, если он хорошо себя чувствует, он может жить, где угодно. Что касается того, чтобы сделать лучше страну, то тут должны быть условия для того, чтобы заниматься делом, кормить семью, чтобы это было удобно для жизни», - заявил он.

Группа «ДДТ» находится в туре по Северной Америке, который стал самым большим за всю историю американских гастролей коллектива. Музыканты во главе с бессменным лидером группы, 61-летним Юрием Шевчуком, представят в восьми городах США и канадском Торонто сразу две программы - ретроспективную, масштабную «Историю звука» и камерную «Акустику».