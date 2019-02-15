Европейские гастроли «Бригады С»: Публика кайфует, артисты – тоже

ФОТО: Официальная страница Гарика Сукачева в Facebook

Сергей Галанин рассказал о том, как проходит тур золотого состава легендарной группы по немецким городам.

Золотой состав «Бригады С» – Гарик Сукачев, Сергей Галанин и Сергей Воронов сейчас на гастролях в Германии – музыканты привезли туда программу «59:59». О том, как проходит тур и чем музыканты заняты между выступлениями, программе «За сценой» на «НАШЕм радио» рассказал Сергей Галанин. Подробности – только на НСН.

«Гуляем, если живем близко к старому городу. Ведь в каждом европейском городе есть место под названием «старый город». Там все радует глаз: архитектура, узкие улочки, всякие памятники, магазинчики, ресторанчики. Концерты проходят на «ура», народ кайфует. Мы – в полном отрыве, как говорится, без тормозов, все очень здорово и, в общем, все не зря», - подчеркнул артист.

Впереди у музыкантов еще два концерта в Германии - 15 февраля в Оффэнбахе, 17 – в Людвигсбурге. А по возвращении Гарик Сукачев, Сергей Галанин и Сергей Воронов продолжат тур «59:59» уже по России – гастрольный график можно найти на сайте garik.su.