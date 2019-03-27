Директор группы «Технология»: Рябцеву выгодно, чтобы коллектив распался

ФОТО: Директор группы Алексей Филимонов // НСН

Директор ансамбля рассказал НСН, как бывший участник Роман Рябцев покинул группу.

Директор группы «Технология» Алексей Филимонов в пресс-центре НСН рассказал о неожиданном для коллектива уходе вокалиста Романа Рябцева. По его словам, бывший участник не только никого не предупредил о своём решении, но и заявил о распаде группы.

«Роман заявил об этом очень странным образом, на дискотеке 90-х, которую проводило МУЗ ТВ. Он заявил, что не хочет участвовать в дискотеке, о том, что он не имеет отношения к группе “Технология”, что группы больше не существует, он занимается сольным творчеством, бред какой-то. Для нас это было неожиданно, он никого не предупреждал, что хочет уйти. В принципе, это было в его стиле. А, начал он с того, что уволил меня. Рябцеву выгодно, чтобы группа “Технология” распалась, но это не так. Сегодня группа существует, записывает новые композиции. 11 апреля у нас будет новый релиз», — заявил директор коллектива.

Напомним, группа «Технология» была основана в 1990-м году. Пик её популярности пришёлся на 1991—1993 годы. В 93-м году из неё первый раз ушёл вокалист Роман Рябцев, спустя 10 лет он вернулся к коллективу. В 2017-м году, по словам самого Рябцева, он вновь решил оставить работу в группе. Однако до сих пор между ним и музыкантами остаются неразрешённые вопросы. Конфликт возник на почве взаимных притязаний на исполнение хитов 90-х.