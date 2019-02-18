Илья Чёрт обвинил Ленина в повальной любви россиян к Киркорову

ФОТО: Илья Черт на НАШЕСТВИИ-2014 // РИА Новости

Лидер группы «Пилот» в беседе с НСН рассказал, чем обусловлена любовь большинства россиян к лёгким музыкальным жанрам.

Россияне признались в любви к творчеству Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова. Как отметили в «Левада-центре», наши соотечественники назвали их самыми любимыми исполнителями. При этом, по данным социологов, в ходе проведённого опроса большинство респондентов отдали предпочтение отечественной эстраде, а именно поп-музыке. В список любимых композиций вошли и советские хиты. 30% россиян любит шансов, 22% по душе классическая музыка. Любителей бардовской песни немного — всего 9%. Фанатов джаза чуть больше — 12%. Русский рок слушают лишь 15% респондентов.

Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт в беседе с НСН высказал мнение о том, что музыкальные предпочтения россиян напрямую зависят от их уровня культуры и образования. Музыкант подчеркнул, что, судя по результатам опросов, и с тем, и с другим, дела в России обстоят не лучшим образом.

«В западном мире рок является абсолютно повседневной музыкой. На концерты даже метал-групп ходят семьями: домохозяйки, мужья-водители и пятеро детей, которые с детства слушают Metallica, Pantera и так далее. А в России другая история. Хотя, в Сербии, Болгарии, Польше то же самое, что и у нас. Но в нашей стране это связано исключительно с отсутствием образования. И чрезвычайно низким уровнем культуры у людей в целом. Не хотелось бы "елозить по больному", но, как мне кажется, нас сильно подкосила революция 1917 года. И во время неё, и после неё в стране тщательно вырезали интеллигенцию и всех думающих людей. Их и сейчас, в общем-то, держат в чёрном теле», - отметил собеседник НСН.

Поэтом, по словам Ильи Чёрта, наша страна на 80% состоит из рабоче-крестьянского слоя и детей, которые ими воспитаны в соответствующей среде. Поэтому людям много не надо: баня, водка, гармонь и лосось – и всё счастливы.

«К тому же, образование у нас на чрезвычайно низком уровне. И люди не хотят учиться. Вот я, например, каждый день вижу комментарии на собственные песни – люди говорят, что это слишком умно и не для наши мозгов. Поэтому это скучно слушать. Они разучились думать. Слышат даже тексты группы "Пилот" и половину не понимают. Потому что не читают книг, не ходят в театр», - отметил лидер коллектива.

Собеседникнапомнил, что рок расцвёл в нашей стране на фоне перелома власти в конце 80-ых – начале 90-ых. Когда рокеры оказались единственными смелыми людьми, которые открыто говорили то, что остальные обсуждали на кухне.

«Тогда всех не устраивала жизнь в СССР, поэтому рокеры оказались трубным гласом народа. Поэтому люди их и поддержали. А сейчас холодильник забит, машина под боком и все выезжают в Египет. Для людей это оказалось достаточным – они успокоились. Им большего не надо. А рокеры оказались не у дел. Да и сами рокеры за последние 20 лет выродились, надо отметить», - резюмировал Илья Чёрт.

Напомним, подводя итоги 2018-го, специалисты ВЦИОМ выяснили, что лучшим музыкантом минувшего года россияне считают Филиппа Киркорова – такую точку зрения высказали 10% респондентов. На втором месте расположился пианист Денис Мацуев, замыкает тройку лидеров Николай Басков.

Самым популярным актером в 2018 году россияне назвали Сергея Безрукова, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Что касается писателей, то в данном случае тройка лидеров выглядит так: Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.