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Музыка

NOIZE MC раскрыл секрет искусства конкурсантам «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

25 Июля 2018 в 14:30
NOIZE MC раскрыл секрет искусства конкурсантам «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»
ФОТО: NOIZE MC // Сайт артиста
Артист рассказал НСН, от чего лучше отказаться, когда пишешь музыку.

До конца отборочного тура конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» осталось три концерта. Уже отобраны участники от четырёх федеральных округов, а прямо сейчас идёт трансляция концерта в Пятигорске. В преддверие следующего этапа, который пройдёт на фестивале «НАШЕСТВИЕ», НСН пообщалась с музыкантом и актёром NOIZE MC (Иваном Алексеевым). Он посоветовал конкурсантам не зацикливаться на желании стать известными, а просто делать своё дело от души, получая удовольствие от процесса.

«Я вчера был на выставке Бэнкси, и на одной из инсталляций увидел мысль, которую уже много раз где-то видел, слышал и читал, но она по-прежнему актуальна. Искусство, сделанное только для того, чтобы сделать тебя знаменитым, никогда не сделает тебя знаменитым. Нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь, просто от самого факта, что это происходит, а не от того, что при помощи этого можно достичь некого признания, выиграть суперприз. Всё это неважно, важно, чтобы из самой этой музыки, из этих слов исходило что-то, чем вы живёте», — поделился NOIZE MC.

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Счастливый билет в полуфинал уже получили 25 артистов из Сибири, Урала, Дальнего Востока и Центрального федерального округа. Прямо сейчас жюри отбирает конкурсантов из Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске. А на очереди в ближайшие дни концерты в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. 50 полуфиналистов выступят на «НАШЕСТВИИ», а после десятку сильнейших ждёт работа в столичной студии звукозаписи Vinyl Records с профессионалами, которые помогут им подготовиться к завершающему гала-концерту. Победитель получит возможности для творческого развития и продвижения, а отдельного призёра выберут пользователи соцсети «ВКонтакте». Следите за новостями конкурса на сайте vfest.ru и в официальной группе в социальной сети.

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