«Ничего шедеврального». Пригожин оценил песню Самойловой для «Евровидения»

Продюсер в эфире НСН рассказал, что песня певицы из РФ вполне соответствует форматам песенного конкурса.

Российская певица Юлия Самойлова представила песню для конкурса «Евровидение», который пройдёт в Лиссабоне. Она называется I Won’t Break («Я не сломаюсь»). Как подчеркнула артистка, «это песня со стержнем» и «про неё». Впервые её можно было услышать в программе «Воскресное время» на Первом канале.

в эфирерассказал, что песня Самойловой абсолютно соответствует формату «Евровидения»

«То, что Юля Самойлова едет в этом году – это всё логично. Я не могу сказать, что песня лучше или хуже предыдущей. Она абсолютно евровидийная, клип абсолютно нормальный, достойный, понятный. Ничего шедеврального в этом нет, но всё абсолютно форматно, всё красиво и логично», - заключил в эфире НСН Пригожин.

Напомним, в 2017 году Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении», Однако конкурс проходил в Киеве, СБУ запретила ей въезд на территорию Украины из-за гастролей в Крыму. Тогда Россия отказалась его транслировать и пообещала отправить Самойлову в 2018 году, сообщает «Русская планета» .