Понедельник
12 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Музыка

«Ничего шедеврального». Пригожин оценил песню Самойловой для «Евровидения»

12 Марта 2018 в 10:18
«Ничего шедеврального». Пригожин оценил песню Самойловой для «Евровидения»

Продюсер в эфире НСН рассказал, что песня певицы из РФ вполне соответствует форматам песенного конкурса.

Российская певица Юлия Самойлова представила песню для конкурса «Евровидение», который пройдёт в Лиссабоне. Она называется I Won’t Break («Я не сломаюсь»). Как подчеркнула артистка, «это песня со стержнем» и «про неё». Впервые её можно было услышать в программе «Воскресное время» на Первом канале.

Попытка №2. Юлия Самойлова готовит «песню со стержнем» на «Евровидение»

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказал, что песня Самойловой абсолютно соответствует формату «Евровидения» (слушайте аудио).

«То, что Юля Самойлова едет в этом году – это всё логично. Я не могу сказать, что песня лучше или хуже предыдущей. Она абсолютно евровидийная, клип абсолютно нормальный, достойный, понятный. Ничего шедеврального в этом нет, но всё абсолютно форматно, всё красиво и логично», - заключил в эфире НСН Пригожин.

Напомним, в 2017 году Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении», Однако конкурс проходил в Киеве, СБУ запретила ей въезд на территорию Украины из-за гастролей в Крыму. Тогда Россия отказалась его транслировать и пообещала отправить Самойлову в 2018 году, сообщает «Русская планета».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.