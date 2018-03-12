Попытка №2. Юлия Самойлова готовит «песню со стержнем» на «Евровидение»

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На песенном конкурсе в Лиссабоне певица, которую год назад не пустили в Киев, представит песню «Я не сломаюсь!».

На предстоящем в мае международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» Россию представит певица Юлия Самойлова. Несмотря на прошлогодний скандал, когда исполнительницу от России не пустили в Киев для участия в конкурсе, в этом году Самойлова намерена выступить в Лиссабоне и представить свою песню Won’t Break! («Я не сломаюсь!»).



Ранее организаторы «Евровидения» отказались защищать права конкурсантов, если у них возникнут проблемы с въездом в страну. В эфире НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российским исполнителям лучше отказаться от участия в музыкальном конкурсе.

«Раньше все условия подстраивались под музыкантов, а теперь организаторы заботятся только о себе. Они хотят снять с себя ответственность после того, что произошло на Украине. России остается только принять все, как есть, или просто не ездить на конкурс. Лучше не ездить», - сказал Пригожин в беседе с НСН.

Клип на композицию уже был показан на «Первом канале». Сама певица назвала свою конкурсную работу «песней со стержнем», которая точно передает мысли и переживания исполнительницы, пишут «Известия». Номер певицы на сцене, по словам постановщика Алексея Голубева, будет представлять собой метафору «зарождения жизни и любви, а главное – веры».

Авторам песни Самойловой для «Евровидения-2018» Леониду Гуткину, Нэтте Нимроди и Арье Бурштейн также принадлежит композиция Flame Is Burning («Горит пламя»), с которой певица должна была выступить на песенном конкурсе в прошлом году.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Тогда Европейский вещательный союз (EBU) предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта, передает РИА Новости. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс. Первое место на «Евровидении-2017» занял участник из Португалии Сальвадор Собрал.

После в EBU Украину обвинили в угрозе репутации бренда песенного конкурса. В эфире НСН музыкальный критик Сергей Соседов ранее отметил, что Россию заранее пригласили на следующее «Евровидение» из-за потери денег в 2017 году. «Для EBU потеря РФ на этом конкурсе – это большой удар. Они это только сейчас поняли. Они, наверное, посчитали денежки, из России они лишились большого куска рекламных денег. Они посчитали и прослезились», - отметил собеседник НСН.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.