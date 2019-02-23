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Музыка

«Не мешать». Шевчук рассказал, как государство может помочь молодым музыкантам

23 Февраля 2019 в 10:00
«Не мешать». Шевчук рассказал, как государство может помочь молодым музыкантам
ФОТО: Юрий Шевчук // Женя Рудницкий

Лидер ДДТ объяснил НСН, что в этой сфере молодой талант пробьётся сам, если его не будут тянуть в «болото времени».

Современной популярной музыке в России окажут поддержку. Такое поручение дал администрации президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 15 декабря 2018 года. Отмечается, что для этого будет организовано обсуждение с участием представителей экспертного сообщества. План действий в этом направлении должен быть представлен главе государства к 1 сентября.

НСН обратилась к лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку, чтобы узнать, чем может помочь начинающим дарованиям государство. По его мнению, в данном случае лучше действие — отсутствие всяческих инициатив и препон.

«Не мешать молодым музыкантам, и всё. И не пытаться из них выстроить какую-то организацию. Это какие-то бюрократические ходы. Всё это прошлое, какое-то болото времени. Не мешать развиваться молодым музыкантам, свежей свободной молодёжной музыке, вот и всё», — лаконично ответил Шевчук.

Более разговорчив оказался музыкант Юрий Лоза. В беседе с НСН он рассказал, кто, по его ожиданиям, займётся поддержкой и направлением в нужное русло молодых артистов, а также объяснил, как на самом деле стоит поддерживать молодёжь.

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