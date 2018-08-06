Никита Высоцкий: Финалистам «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» предстоит «подтянуться» на сцене

В эфире НСН председатель жюри рассказал о подготовке участников финала конкурса к гала-концерту в Москве, который пройдет осенью этого года.

Итоги полуфинала конкурса молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» подвели на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018». 4 и 5 августа жюри оценивало выступления участников на третьей сцене фестиваля - «Высоцкий». В список финалистов вошли: группа «Лейла», Никита Рогозин, Группа «Мезозой», Дарья Берначук, Алан Макиев, группа «Рви меха», группа Starkillers, Группа «Линкорн», группа «Кукольный театр» и Константин Игнатов. Приз зрительских симпатий фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018» получила группа Malaя.



Председатель жюри «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», актер театра и кино Никита Высоцкий в эфире НСН рассказал, что выбрать лучших из всех, кто приехал на полуфинал, было непросто.

«Все участники очень разные и члены жюри очень разные. Не думаю, что у кого-то из членов жюри полное удовлетворение от того списка, который есть. Но он объективный и дает картину о конкурсе, какие сейчас среди молодых людей есть устремления. Кто лучше, кто хуже очень сложно говорить. Кто-то киксанул, кто-то наоборот очень интересно проявил себя. Это всегда немного рулетка. Но у меня есть ощущение, что все правильно и хорошо», - заявил председатель жюри

Впереди у ребят подготовка к гала-концерту в Москве и много работы в студии и на сцене, отметил Никита Высоцкий.

«Ребятам есть куда двигаться, с кем работать, подтягиваться в поведении на сцене. Большинство ребят непубличные, им нужно еще учиться быть на профессиональной сцене. Я думаю, что осенью будет интересно», - добавил он.

Отметим, что победители конкурса войдут в ротацию «НАШЕго Радио» и получат возможности для творческого роста. Один из финалистов получит специальный приз от соцсети «ВКонтакте».