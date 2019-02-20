Макаревич, По и 80% идиотов

Лидер «Машины времени» процитировал классика мировой литературы и оказался в центре скандала.

В ожидании нынешнего послания президента Федеральному собранию ньюсмейкером номер один нежданно-негаданно оказался Андрей Макаревич благодаря вышедшему в начале дня его интервью «Ленте.ру». Из всей разноплановой беседы лидера «Машины времени» с обозревателем интернет-издания широкой общественности запал в душу тот ее фрагмент, где г-н Макаревич утверждает, что «80 процентов населения земли – идиоты». Вероятно, нежелание верить в то, что из десяти окружающих тебя людей лишь двое вправе претендовать на здравомыслие (и далеко не факт, что ты – такой же, как эти двое), оказалось сильнее осознания того, что интервью в принципе было совсем о другом. О многом и важном. Но «отхватил» он именно за 80 процентов.

Впоследствии в интервью другому изданию, «KP.ru», Андрей Макаревич пояснил, что процитировал мнение «великого писателя» Эдгара Аллана По. Дословно классик сказал: «Мнение большинства всегда ошибочно, ибо большинство людей – идиоты». С течением дня лидер «Машины времени» был вынужден констатировать, что на его слова «россияне опять оскорбились». А в связи с чем? Что не так сказал человек, создавший группу, чьи музыка и тексты имеют успех на протяжении полувека, у нескольких поколений? В процентах ошибся? Ну, так он – не Росстат. Это там никогда не ошибаются, даже констатируя «взрывной рост» зарплат в стране.

Интересно, в каком контексте Андрей Макаревич высказался о проценте идиотизма в обществе. Музыкант призывал запретить «орать по телевизору», цитата: «Будучи врагом всяческих запретов, я тем не менее сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей», - конец цитаты. И уже далее – про 80% идиотов.

Вот, собственно, и ответ на вопрос, кто и чем оскорбился. Но, увы, призыву Андрея Макаревича сбыться не суждено. Во всяком случае, до тех пор, пока у телепрограмм, построенных на криках одновременно нескольких гостей и ведущих, будут нынешние рейтинги. То есть их по-прежнему будет смотреть значительная часть тех 80 процентов населения, о существовании которых упомянул музыкант. Остальные 20 просто выключают телевизор. Уже давно.

Всеволод Нерознак