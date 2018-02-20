Макаревич: Гитара из культа превратилась в удел любителей

Лидер группы «Машина времени» в эфире НСН заявил, что музыкальный мир не заметит ухода производителя гитар Gibson.

Один из главных гитарных брендов Gibson может обанкротиться. В 2017 году компании удалось получить доход в размере 1 миллиарда долларов. Однако этой суммы не хватает, чтобы поддержать жизнь бренда и выпускать дорогое оборудование. Тем более, за компанией числится кредит в размере 145 миллионов долларов, который был взят ещё в 2013 году. При этом генеральный исполнительный директор Gibson Генри Юшкевич уверен, что проще будет погасить кредит из «своего кармана» и запустить процедуру банкротства, сообщает CNBC со ссылкой на источники в компании.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН заявил, что гитара больше является культовым инструментом.

«Гитарный мир очень сильно изменился за последнее время. Силуэт человека с гитарой уже не вызывает такого обожания, как это было 20 лет назад. Попробуйте вспомнить хоть одного гитарного героя, который за это время появился. Музыка стала другой. Гитара теперь в ней, к сожалению, не главное! Я надеюсь, что Gibson сумеет себя сохранить, но картина в мире такая, что гитара перестаёт быть культовым инструментом. Это теперь удел любителей», - заявил НСН Макаревич.

Напомним, первые гитары фирмы Gibson появились ещё в конце XIX века. На музыкальных инструментах этой фирмы в своё время играли ямайский музыкант Боб Марли, бывший гитарист группы Guns N' Roses Слэш, американский гитарист-виртуоз Джимми Хендрикс, музыкант Чак Берри и другие.