Чёрт рассказал, как «Агата Кристи» распугала врачей

ФОТО: «Агата Кристи» // Официальный сайт группы

Лидер «Пилота» вспомнил в день рождения группы «Агата Кристи», как увидел братьев Самойловых в образе «ангелов смерти».

20 февраля 1988 года официально началась история рок-группы «Агата Кристи». И, несмотря на то, что в 2010 году коллектив распался, и браться Самойловы пошли каждый своим творческим путём, фанаты до сих пор празднуют его день рождения. В этом году с момента появления группы исполняется 30 лет.

Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт в эфире НСН рассказал о феномене группы, который подметил на финальном этапе её существования.

«Прекрасный коллектив. И я был очень удивлён, когда на “Нашествии”, в 2010 году они играли свой последний концерт как “Агата Кристи”. А я никогда особо не увлекался их творчеством, но поймал себя на том, что я стою уже полтора часа перед сценой и знаю каждую песню наизусть! Меня это поразило», — признался музыкант.

Также он вспомнил забавный случай из жизни, связанный с группой, который произвёл впечатление не только на него, но и невольных свидетелей.

«Знакомство с ними, честно говоря, я не помню, но у меня был очень смешной случай, когда братья Самойловы пришли ко мне в Москве в больницу, чтобы навестить. Я оказался на больничной койке на несколько дней с каким-то отравлением и случайно позвонил Мише Козыреву. А он сказал, что у него как раз братья Самойловы сидят. А я с ними уже дружен был. Он говорит: “Сейчас они к тебе приедут. Что привезти?”. Ну, я говорю: “Апельсины и почитать что-нибудь”. И когда они приехали в больницу, там весь персонал разбежался! Потому что они шли по коридору, как два ангела смерти: все в чёрном, в чёрных очках, Вадик нёс советскую авоську с апельсинами, а Глебушка нёс на груди толстую чёрную книгу с огромной надписью “История апокалипсиса”. Там вся больница разбежалась, сказали — это точно к тебе», — поделился воспоминанием Илья Чёрт.

Далеко не каждая рок-группа в России доживает до 30-летия, заметил лидер «Пилота». Но, то, что песни «Агаты Кристи» до сих пор заставляют биться сердца поклонников, достойно уважения.

«Я думаю, что в нашей стране очень сложно удержать рок-группу столько лет. Это испытание, как говорится, огнём, водой и медными трубами, это очень сложно. Как мы видим, не дожила группа “Агата Кристи” до естественного конца, браться разошлись. Значит, какие-то испытания всё-таки не вынес коллектив. Но всё равно, 30 лет — это очень серьёзный срок!», — заключил артист.

Группа «Агата Кристи» за время существования коллектива записала десять студийных альбомов, пять сборников, две пластинки с ремиксами, три макси-сингла и восемнадцать видеоклипов. Творчество музыкантов всегда отличалось многогранностью и сочетало в себе такие направления, как готик-рок, пост-панк, альтернативный рок, психоделический рок и глэм-рок. Сейчас Глеб Самойлов продолжает музыкальную карьеру с новой группой The Matrixx, а старший брат Вадим исполняет хиты «Агаты Кристи». Недавно музыкант принял участие в церемонии вручения премии «Чартова Дюжина», где рассказал спецкору НСН, что может объединить в себе премия в будущем.