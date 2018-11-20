Лоза признался, почему не пришёл на похороны Евгения Осина

Музыкант раскрыл НСН причины своего отказа проститься с певцом.

Певец Евгений Осин похоронен сегодня на Троекуровском кладбище Москвы. Музыкант был найден мертвым 17 ноября в своей квартире, он умер от остановки сердца на 55 году жизни. Последнее время Осин несколько раз пытался лечиться от алкоголизма, однако постоянно возвращался к пагубному пристрастию.

Отпевание Евгения Осина прошло в храме иконы Божией матери в Аксиньине. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин опубликовал в интернете видеофрагмент обряда. Духовник певца, отец Алексей, не смог сдержать слез. На прощании присутствовали члены семьи артисты, его коллеги и друзья. Были, в частности, бывшая жена Наталья, дочь Агния, сестра Альбина, Феликс Царикати, Дана Борисова, Юлия Беретта.

Музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире НСН рассказал, почему не пришёл на похороны Евгения Осина.

«Каждый хозяин своей судьбы и доли своей кузнец. Он так решил, так выбрал. Я с ним не дружил. Мы были знакомы: «привет – привет», но не более того. Сиживали в одних программах на телевидении, участвовали в совместных концертах. Однако мы по определению не могли дружить – у нас разное мировоззрение, разный образ жизни, разный подход ко всему вообще – к творчеству, работе и так далее. Он из другого поколения – младше меня на 10 лет. За десятилетие как раз меняется поколение в музыке. Уходят кумиры и появляются новые. Он занимал свою нишу, мы никак не могли пересекаться. Поэтому, когда он ушёл, я сказал, что он сам себе всё это придумал. Его распиарили последнее время, телевизионщики активно рассказывали, как он проводил последние годы своей жизни, но меня это никак не касалось. Это его выбор, его жизнь», - отметил Юрий Лоза.

Участок на Троекровском кладбище для Осина купил Андрей Разин. Как признался музыкальный продюсер, он заплатил приличные деньги. Певца похоронили недалеко от могилы сына Разина, который трагически скончался в 16 лет. Как признался продюсер «Московскому комсомольцу», с Осиным он общался мало, однако решил принять участие в его посмертной судьбе из-за любви ко всем коллегам.

Евгений Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы «Браво», после чего занялся сольным творчеством. Одна из наиболее популярных песен музыканта — «Плачет девушка в автомате» была написана на стихи поэта Андрея Вознесенского.