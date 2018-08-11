LOUNA пожелала «НАШЕму Радио» больше дерзкой музыки

Лусинэ Геворкян в эфире НСН поздравила радиостанцию с 20-летием.
В субботу, 11 августа «НАШЕ Радио» отмечает свое 20-летие большим концертом «НАШИ в городе» на Красной площади. Поздравить любимую радиостанцию пришли тысячи жителей и гостей столицы, а также легендарные артисты, на чьих песнях выросло не одно поколение, и молодые группы, олицетворяющие развитие музыкальной индустрии России.
Лусинэ Геворкян из группы LOUNA в беседе с НСН пожелала «НАШЕму Радио» продолжать поддерживать молодых музыкантов еще много-много лет.
Напомним, прийти на концерт «НАШИ в городе» может любой желающий — вход бесплатный! Для гостей «НАШЕСТВИЯ» организаторы приготовили специальный подарок. Для тех, кто пережил «Главное приключение года», сделали специальную фан-зону, доступ в которую можно получить на сайте nashe.ru. Концерт на Васильевском спуске продлится до 22:00.