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Музыка

«НАШЕ Радио» отмечает 20-летие на Красной площади

11 Августа 2018 в 15:47
«НАШЕ Радио» отмечает 20-летие на Красной площади
Фоторепортаж НСН с праздничного концерта «НАШИ в городе» на Васильевском спуске.
Сергей Горбачев / НСН
Фото: Сергей Горбачев / НСН
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Сцена для праздничного концерта «НАШИ в городе» приехала на Красную площадь прямо с «НАШЕСТВИЯ» и так выглядела в среду, 8 августа.

Сергей Горбачев / НСН
Фото: Сергей Горбачев / НСН
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Для тех, кто пережил «НАШЕСТВИЕ»,на праздновании 20-летия «НАШЕго Радио» организована специальная фан-зона! Чтобы туда попасть, надо зайти на www.nashe.ru и распечатать пригласительные.

Андрей Матвеев / Facebook
Фото: Андрей Матвеев / Facebook
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В ожидании НАШИх! Так выглядила сцена утром знаменательной субботы, 11 августа.

Сергей Горбачев / НСН
Фото: Сергей Горбачев / НСН
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Молодое поколение фанатов «НАШЕго Радио» в ожидании праздничного концерта на Васильевском спуске.

Сергей Горбачев / НСН
Фото: Сергей Горбачев / НСН
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В самом разгаре! Преданные слушатели «НАШЕго Радио» пришли отпраздновать 20-летие станции вместе с первыми именами отечественного рока в 28-градусную жару.

Сергей Горбачев / НСН
Фото: Сергей Горбачев / НСН
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Вход на концерт «НАШИ в городе» бесплатный! Лучшие композиции за 20 лет существования радиостанции будут звучать с Васильевского спуска до 22:00.

Радиостанция «НАШЕ Радио» отмечает свое 20-летие с любимыми группами и слушателями в самом сердце столицы.

Мощный звук и идеальный саундтрек от парка Зарядья до Красной площади в этот праздничный день обеспечат: «25/17», «7Б», «LOUNA», Александр Ф.  Скляр и «Ва-Банкъ», Вадим Самойлов, «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», Ольга Кормухина и Александр Белов, «Пикник», «Слот», «СерьГа». 

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