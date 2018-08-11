«НАШЕ Радио» отмечает 20-летие на Красной площади

Сцена для праздничного концерта «НАШИ в городе» приехала на Красную площадь прямо с «НАШЕСТВИЯ» и так выглядела в среду, 8 августа.
Для тех, кто пережил «НАШЕСТВИЕ»,на праздновании 20-летия «НАШЕго Радио» организована специальная фан-зона! Чтобы туда попасть, надо зайти на www.nashe.ru и распечатать пригласительные.
В ожидании НАШИх! Так выглядила сцена утром знаменательной субботы, 11 августа.
Молодое поколение фанатов «НАШЕго Радио» в ожидании праздничного концерта на Васильевском спуске.
В самом разгаре! Преданные слушатели «НАШЕго Радио» пришли отпраздновать 20-летие станции вместе с первыми именами отечественного рока в 28-градусную жару.
Вход на концерт «НАШИ в городе» бесплатный! Лучшие композиции за 20 лет существования радиостанции будут звучать с Васильевского спуска до 22:00.
Мощный звук и идеальный саундтрек от парка Зарядья до Красной площади в этот праздничный день обеспечат: «25/17», «7Б», «LOUNA», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Вадим Самойлов, «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», Ольга Кормухина и Александр Белов, «Пикник», «Слот», «СерьГа».