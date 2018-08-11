«НАШЕ Радио» отмечает 20-летие на Красной площади

Фоторепортаж НСН с праздничного концерта «НАШИ в городе» на Васильевском спуске.

Фото: Сергей Горбачев / НСН 1 / 6 Сцена для праздничного концерта «НАШИ в городе» приехала на Красную площадь прямо с «НАШЕСТВИЯ» и так выглядела в среду, 8 августа. Фото: Сергей Горбачев / НСН 2 / 6 Для тех, кто пережил «НАШЕСТВИЕ»,на праздновании 20-летия «НАШЕго Радио» организована специальная фан-зона! Чтобы туда попасть, надо зайти на www.nashe.ru и распечатать пригласительные. Фото: Андрей Матвеев / Facebook 3 / 6 В ожидании НАШИх! Так выглядила сцена утром знаменательной субботы, 11 августа. Фото: Сергей Горбачев / НСН 4 / 6 Молодое поколение фанатов «НАШЕго Радио» в ожидании праздничного концерта на Васильевском спуске. Фото: Сергей Горбачев / НСН 5 / 6 В самом разгаре! Преданные слушатели «НАШЕго Радио» пришли отпраздновать 20-летие станции вместе с первыми именами отечественного рока в 28-градусную жару. Фото: Сергей Горбачев / НСН 6 / 6 Вход на концерт «НАШИ в городе» бесплатный! Лучшие композиции за 20 лет существования радиостанции будут звучать с Васильевского спуска до 22:00.

Радиостанцияотмечает свое 20-летие с любимыми группами и слушателями в самом сердце столицы.Мощный звук и идеальный саундтрек от парка Зарядья до Красной площади в этот праздничный день обеспечат: