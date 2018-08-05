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Музыка

КняZz: В репертуар группы беру неизданные песни «Короля и Шута»

5 Августа 2018 в 11:28
КняZz: В репертуар группы беру неизданные песни «Короля и Шута»
Фото: lasttango.ru
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» проходит пресс-конференция группы.

Группа КняZz 5 августа выйдет на Главную сцену «НАШЕСТВИЯ-2018». Перед выступлением лидер музыкального коллектива Андрей Князев рассказал о творческих планах группы и репертуаре в пресс-центре НСН на поле фестиваля.

По словам музыканта, ряд написанных им ранее для группы «Король и Шут» композиций, ни разу не исполнявшихся на сцене, вошли в альбомы КняZz, например, песня «Дезертир».

«До сих пор лежит ряд текстов, которые по той или иной причине не вошли, могли быть не доработаны, по стилистке отличаться. Я постепенно залезаю в свой архив и оттуда что-то беру», - признался Андрей Князев.

Ранее в пресс-центре НСН лидер группы «План Ломоносова», актер Александр Ильин рассказал, что на сцене «НАШЕ 2.0» музыканты впервые исполнили песню «Три «Че» совместно с музыкантом Кэш.

Напомним, «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит с 3 по 5 августа в Большом Завидове в Тверской области. В заключительный день фестиваля на Главной сцене, помимо КняZz, выступят группы «Ундервуд», «Ногу свело!», «Ария», «Ленинград» и другие популярные исполнители. Также на сцене «Высоцкий» будут подведены итоги выступлений полуфиналистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».

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