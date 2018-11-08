«Кукольный театр» записал трек с Сергеем Галаниным

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Финалисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» показали «НАШЕму ТВ» творческий процесс записи и работы с наставником.

В сети продолжается голосование за финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». И пока участники готовятся к завершающему гала-концерту, «НАШЕ ТВ» рассказывает про каждого, кто дошёл до финала. Гостями выпуска сегодня стали музыканты череповецкой группы «Кукольный театр».

Ранее вокалист и лидер группы Антон «Роджер» Романов рассказал НСН, как трансформируется рок-движение в Череповце, как выглядят современные бунтари, и почему «Кукольный театр» нельзя считать эпигоном «Короля и Шута».

Наставником конкурсантов выступил лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Однако в студии он заявил: «Никаких наставников, просто человек, который сопереживает». И переживал он, надо сказать, деятельно — записал вступление и коду для одной из песен своих подопечных.

Увидеть результат работы финалистов можно будет 26 ноября на гала-концерте в Театре на Таганке. В этот же день завершиться голосование, которое определит одного из победителей — ему достанется раскрутка трека в соцсети «ВКонтакте» на аудиторию в миллион человек. Ещё трёх победителей выберет жюри — их ожидают бонусы для продвижения и ротация песни на «НАШЕм Радио».