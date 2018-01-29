Илья Чёрт: Музыка делает нас братьями по крови

Илья Чёрт ФОТО: YouTube

Фронтмэн группы «Пилот» рассказал НСН, как песня сблизила его с жителями Занзибара.

Музыка является универсальным средством общения для всего человечества. Такие выводы сделали ученые из Гарвардского университета (США), проведя исследование, в котором участвовали 750 интернет-пользователей из 60 стран мира, пишет Current Biology. Участникам предлагали прослушать отрывки из музыкальных произведений множества народов и культур и определить, к какому жанру принадлежит та или иная композиция. Исследователи выяснили, что, не зная страны происхождения большинства предложенных мелодий, испытуемые весьма точно определяли их характер и жанр.

Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт в эфире НСН рассказал, что музыка – это более точный язык, чем слова. Музыкант не единожды сталкивался с доказательством этого утверждения.

«В нашей среде это происходит сплошь и рядом. Музыка объединяет людей со всего мира, это не зависит ни от культуры, ни от языка или страны проживания. Мы чувствуем себя братьями по крови. Музыка – более сокровенный язык, чем слова. Слова могут быть восприняты неправильно, могут подменяться их значения. А музыка воспринимается напрямую, от души к душе. Как-то ночью мы с одним моим приятелем на пляже острова Занзибар в глухой рыбацкой деревне зажгли костер под звездным небом, и вокруг нас собрались местные рыбаки. Мы решили спеть для этих трех-четырех конкретных занзибарцев песню «Крейсер Аврора». Они были потрясены и просили спеть ее еще и еще. Музыка как-то напрямую на сердце влияет», – считает музыкант.

Ранее одна из радиостанций раскритиковала народную артистку РФ, певицу Валерию за песню Владимира Высоцкого «Здесь лапы у елей дрожат на весу…», которую она исполнила на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл». При этом актер театра и кино, сын знаменитого барда Никита Высоцкий в эфире НСН вступился за эстрадную артистку.