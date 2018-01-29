Никита Высоцкий вступился за Валерию против «Эха Москвы»

ФОТО: личная страница Валерии в социальной сети "ВКонтакте"

Сын Владимира Высоцкого в эфире НСН ответил критикам Валерии, которая исполнила песню «Здесь лапы у елей дрожат на весу…».

Народную артистку РФ, певицу Валерию раскритиковали за исполнение песни Владимира Высоцкого «Здесь лапы у елей дрожат на весу…» на церемонии вручения премии «Золотой орёл». Негативно про артистку высказались радиоведущие программы «Человек из телевизора» на «Эхе Москвы». По их словам, Валерия «завопила» и совершила «показательное убийство песни», лишив её «смыслов, интонации, страсти».

Ранее артистка исполнила знаменитую песню Высоцкого на вечере памяти барда. Тогда негативно о её номере высказался Заслуженный артист РСФСР, актёр Станислав Садальский. Однако позже он удалил свой пост в Instagram.

А вот актер театра и кино, сын знаменитого барда Никита Высоцкий в эфире НСН вступился за Валерию.

«Я слышал и репетицию, и выступление. На мой взгляд, она хорошо всё сделала. Это было одно и лучших, если не лучшее выступление на концерте памяти Высоцкого. Я уже 21 год делаю эту программу и, думаю, что более компетентен в этом, чем Садальский или ведущие “Эха Москвы”. И я ни разу не слышал доброго слова в адрес программы от “Эха Москвы”, они её не понимают», - заявил НСН сын Владимира Высоцкого.

По словам актёра, причиной негативного отношения к Валерии со стороны "Эха Москвы" могла стать политика, ведь 11 января певица вновь стала доверенным лицом Путина, который выдвинул свою кандидатуру на выборы президента РФ. При этом Никита Высоцкий настаивает, что её выступление было сильным и искренним:

«Кому-то это может нравиться, кому-то может не нравиться, но на мой взгляд, очень хорошее, искреннее, сильное выступление. А всё остальное – каждый может высказываться», - заключил Никита Высоцкий.

Напомним, сама Валерия в соцсетях призналась, что гордится приглашением выступить на концерте, посвящённого памяти барда, пишут «Дни.ру» . По её словам, петь песни Высоцкого» для неё «большая честь и ответственность».