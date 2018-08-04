Группа «Секрет» устроила юмористическое шоу на «НАШЕСТВИИ»

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В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция группы.

Группа «Секрет» вечером 4 августа выйдет на Главную сцену «НАШЕСТВИЯ-2018». Перед выступлением участники музыкального коллектива, история которого насчитывает более 30 лет, ответили на вопросы журналистов и развеселили аудиторию шутками.

Например, музыканты рассказали, что их композиции в этом году на фестивале зазвучат в обратном порядке. «Сегодня песни будут звучать в обратную сторону», - сказал участник квартета Андрей Заблудовский.

Говоря о программе на «НАШЕСТВИИ», один из основателей «Секрета», музыкант Максим Леонидов отметил, что группа «свой репертуар подготовила 30 лет назад», а также посетовал, что другие музыканты «не делают кавер-версии песен «Секрета». «Это обидно», - признался Максим Леонидов.

В свою очередь, лидер группы, актер и телеведущий Николай Фоменко «признался», что все эти годы участникам «Секрета» «очень трудно вместе» работать. «Мы с Максимом не разговариваем уже 35 лет», - пошутил музыкант.

Ранее группа «Пикник» рассказала в пресс-центре НСН о «неоновом рыцаре», который приехал с ними на «НАШЕСТВИЕ-2018».

Напомним, фестиваль проходит в Большом Завидове в Тверской области с 3 по 5 августа. Для гостей работают три сцены – «НАШЕ 2.0», Главная сцена и «Высоцкий». В субботу и воскресенье в небе над «НАШЕСТВИЕМ-2018» показывают красочное авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи».