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Музыка

Группа «Пикник» привезла в Большое Завидово «неонового рыцаря»

4 Августа 2018 в 19:15
Группа «Пикник» привезла в Большое Завидово «неонового рыцаря»
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» прошла пресс-конференция группы «Пикник»

На Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018» вместе с группой «Пикник» выступят новые персонажи. Об этом в пресс-центре НСН на поле фестиваля рассказал лидер и вокалист группы Эдмунд Шклярский.

«Будут новые персонажи. Это «Неоновый рыцарь», если что-то говорит это слово. И второй – человек-флейтист, похожий на очень известного флейтиста», - сообщил музыкант.

Ранее группа «План Ломоносова», которая выступит на сцене «НАШЕ 2.0», рассказала о своей программе выступления.

Напомним, фестиваль в Большом Завидове проходит с 3 по 5 августа. На трех сценах «НАШЕСТВИЯ-2018» выступят более 150 музыкантов. Вечером 4 августа на Главную сцену выйдут «Алиса», «Наив», «Секрет», «Пикник». Сцена «НАШЕ 2.0» готовит выступления групп «Бригадный подряд», «План Ломоносова», «Нервы» и других музыкантов. А на сцене «Высоцкий» с 4 по 5 августа выступают молодые исполнители-полуфиналисты музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».

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